Apesar de esta ser a 11.ª participação da seleção helvética em campeonatos do mundo, já estão distantes no tempo as melhores prestações de sempre, conseguidas nos anos 30 e 50 com três presenças nos quartos de final.

O CALENDÁRIO

A Suíça tem estreia marcada no grupo E frente ao pentacampeão Brasil, a 17 de junho. Cinco dias depois, mede forças com a Sérvia e fecha a fase de grupos diante da Costa Rica, a 27 de junho.

Depois de um arranque que vai obrigar a melhor Suíça a entrar em campo, seguem-se dois desafios teoricamente menos difíceis que poderão levar a equipa helvética aos oitavos de final.

Stefan Wermuth

O HISTÓRICO

Foi nas distantes décadas de 30 e 50 (1934, 1938 e 1954) que a Suíça alcançou as melhores participações em fases finais de campeonatos do mundo, com três presenças nos quartos de final.

Se é verdade que nessa altura os Mundiais tinham menos participantes e os quartos de final não eram assim tão inacessíveis, não é menos verdade que entre 1962 e 2014, os helvéticos só chegaram à fase a eliminar em três ocasiões.

AI Project

A FIGURA - XHERDAN SHAQIRI

O avançado de 26 anos do Stoke City conta no currículo com passagens por Bayern de Munique e Inter de Milão.

Reuters Staff

Os 20 golos em 68 internacionalizações fazem de Shaqiri uma das figuras mais influentes do ataque suíço.

Jason Cairnduff

Autor: André de Jesus