Dos Balcãs com fome de vitórias

Somadas as participações enquanto Jugoslávia, Sérvia e Sérvia e Montenegro, esta será a 12.ª para a seleção sérvia. As "águias", comandadas por Mladen Krstajic, procuram chegar à fase a eliminar do Mundial pela primeira vez em 20 anos.

O CALENDÁRIO

A Sérvia vai estrear-se no grupo E frente à Costa Rica, a 17 de junho. A 22 de junho defronta o Brasil e cinco dias depois mede forças com a Suíça.

Num grupo em que a seleção canarinha deverá imperar, cabe aos três restantes opositores lutar por uma vaga nos oitavos de final. A Sérvia pode e deve sonhar com o apuramento.

Peter Cziborra

O HISTÓRICO

As melhores prestações sérvias em campeonatos do mundo remontam ao período da antiga República Jugoslava, com um 4.º lugar em duas edições - 1930 e 1962.

De lá para cá, a última vez que os sérvios lograram a presença na fase a eliminar de um Mundial foi no França'98. Enquanto Sérvia ou Sérvia e Montenegro, nunca passaram da fase de grupos.

A FIGURA - NEMANJA MATIC

O médio de 29 anos, que alinha no Manchester United de José Mourinho, é o cérebro do meio-campo sérvio.

Leonhard Foeger

Na Rússia, Matic deverá ter um papel fundamental na seleção, não só a travar as investidas dos ataques adversários como a gerar potenciais lances de perigo no ataque sérvio.

Matthew Childs

Autor: André de Jesus