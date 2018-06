Apesar desta ser apenas a segunda participação dos senegaleses em campeonatos do mundo, a primeira foi suficiente para criar impacto. Tal como em 2002, há muito talento no seio dos "leões de Teranga" e repetir uma ida aos quartos de final poderá muito bem ser mais que um sonho.

O CALENDÁRIO

O Senegal estreia-se no grupo H diante da Polónia, a 19 de junho. No dia 24, mede forças com o Japão e a 28 de junho defronta a Colômbia.

Num grupo sem favoritos, os senegaleses têm legítimas aspirações no que toca a garantir uma vaga nos oitavos de final.

O HISTÓRICO

Depois de uma estreia auspiciosa em campeonatos do mundo, no Coreia e Japão'2002, chegar novamente aos quartos de final poderá ser uma meta alcançável para o Senegal.

Já não há Henri Camara, Aliou Cissé ou El-Hadji Diouf mas nomes como Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou Moussa Sow alimentam as esperanças do povo senegalês numa campanha de sucesso na Rússia.

A FIGURA - SADIO MANÉ

Aos 26 anos, é uma das principais referências do ataque do Liverpool. Ficou apenas atrás do colega de equipa Mohamed Salah na distinção de melhor futebolista africano de 2017.

Irreverente e poderoso fisicamente, Mané leva 13 golos em 48 internacionalizações, pelo que o selecionador Aliou Cissé deposita nele uma grande dose de esperança.

Autor: André de Jesus