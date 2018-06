Camaradagem "é a nossa arma mais forte", garante José Fonte

"Sem dúvida. É a nossa arma mais forte. O nosso espírito de sacrifício que temos uns pelos outros. Acreditar que quando um colega falha o outro vai estar lá estar para nos ajudar. Foi assim que ganhámos o Euro2016 e vai ser assim que vamos continuar, com entreajuda, união e paixão por Portugal, e pela equipa", sintetizou.



Num balanço ao desempenho nos dois primeiros jogos, com empate 3-3 com a Espanha e vitória 1-0 sobre Marrocos, discordou com quem classificou o desempenho luso de forma negativa.



"Exibições fracas? Não sei se são assim tão fracas. Temos quatro pontos e o primeiro lugar do grupo. A Espanha está na nossa frente só pela situação dos cartões amarelos. Poderíamos ter feito exibição melhor, com controlo de jogo, contra Marrocos, mas também tem de ser dar credito e mérito às outras equipas que lutam pela vida, pelos seus países e também têm qualidade", justificou.



José Fonte confia que Portugal vai melhorar de produção, mas é, sobretudo, pragmático: "Não estamos satisfeitos, mas, como digo, temos quatro pontos, sabemos a nossa qualidade e queremos fazer melhor".



"Como dizia o 'mister', se for para vencermos todos os jogos por 1-0 assino já por baixo", completou.



Portugal defronta na segunda-feira o Irão, de Carlos Queiroz, no terceiro e último jogo do grupo B no Mundial da Rússia.

Lusa