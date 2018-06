Portugal tem as piores recordações de Marrocos

A 11 de junho de 1986, em Guadalajara, a formação das 'quinas' chegou ao terceiro encontro da fase de grupos com um triunfo por 1-0 sobre a Inglaterra, e um desaire, pelo menos resultado, frente à Polónia e com o apuramento para os 'oitavos' em aberto.

Portugal estava a um ponto da qualificação e com o jogo teoricamente mais fácil pela frente, mas a situação na formação das 'quinas' estava longe de ser pacífica, devido ao famoso 'Caso Saltillo', um conflito entre jogadores e dirigentes federativos.

No México, os futebolistas lusos entraram em 'guerra' com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devido entre outras coisas a questões financeiras, e chegaram a ameaçar fazer greve aos treinos, algo que, depois, não concretizaram.

O ambiente estava, no entanto, degradado, bem como as condições de treino da seleção lusa, que chegou a fazer um jogo de treino contra empregados do hotel onde a equipa estava instalada.

Ainda assim, Portugal começou da melhor forma a competição, ao vencer a poderosa Inglaterra por 1-0, graças a um tento de Carlos Manuel, que já tinha sido o 'herói' da qualificação, com um 'golão' em Estugarda, face à RFA (1-0).

Depois de uma entrada em 'grande', a lesão do guarda-redes Bento baixou o moral na equipa, com as coisas a piorarem após o segundo jogo, a derrota por 1-0 com a Polónia, selada por um tento de Smolarek, já na segunda parte.

Esta desaire colocou, sobretudo, mais pressão no selecionador José Torres, que, a pedido de 'muitas famílias', fez avançar Futre para o 'onze', junto a Fernando Gomes, retirando um jogador do meio campo, que tinha sido a cinco nos primeiros dois encontros.

A formação das 'quinas' acabou, no entanto, por ser surpreendida pelos marroquinos, que, com espaço para jogar, conseguiram dois golos na primeira meia hora, ambos apontados por Abdelrazzak Khairi, aos 19 e 27 minutos.

Na segunda parte, José Torres arriscou tudo, trocando o lateral direito Álvaro Magalhães pelo ponta de lança Rui Águas, aos 55 minutos, mas foi de novo o conjunto africano a marcar, agora por Abdelkarim Krimau, aos 62.

Aos 79 minutos, Diamantino Miranda, a segunda aposta do técnico luso, ainda reduziu, com um bonito 'chapéu', mas já era tarde de mais para Portugal, que saiu da pior forma do Mundial de 1986, num grupo que apurou as restantes três seleções para os 'oitavos'.

Trinta a dois anos depois, Portugal e Marrocos voltam a encontrar-se, depois de uma primeira ronda do Grupo B do Mundial de 2018 em que a equipa lusa empatou 3-3 com a Espanha, graças a três golos de Cristiano Ronaldo, e os africanos perderam por 1-0 com o Irão, por culpa de um autogolo nos descontos.

O encontro entre os detentores do título europeu e os marroquinos, da segunda jornada do Grupo B do Rússia2018, realiza-se na quarta-feira, pelas 15:00 locais (13:00 em Lisboa), no Estádio Luzhniki, em Moscovo.

Lusa