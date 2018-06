Portugal soma quatro vitórias e só uma derrota nos segundos jogos

Depois dos embates de estreia, Portugal, que está a cumprir a sétima presença no campeonato do mundo, conseguiu quatro triunfos folgados, face a Coreia do Norte (7-0 em 2010), Polónia (4-0 em 2002), Bulgária (3-0 em 1966) e Irão (2-0 em 2006).

Na última edição, em 2014, também pontuou, ao empatar 2-2 com os Estados Unidos, tendo perdido apenas em 1986, há 32 anos, face à 'mesma' Polónia, por culpa de um tento de Wlodzimierz Smolarek, já na segunda metade, aos 67 minutos.

Em 2006, face ao Irão, Deco, aos 63 minutos, e Cristiano Ronaldo, aos 80, de grande penalidade, selaram o triunfo do 'onze' de Luiz Felipe Scolari, que já tinha batido Angola (1-0) e garantiu pela única vez o apuramento ao segundo jogo.

O atual capitão da formação das 'quinas' também marcou o último golo luso nos 7-0 à Coreia do Norte, o resultado mais expressivo da seleção lusa em fases finais, em 2010. Raul Meireles, Simão, Hugo Almeida, Tiago (dois) e Liedson também faturaram.

Quanto ao 4-0 à Polónia em 2002, a grande 'estrela' foi o avançado Pauleta, autor de um 'hat-trick', enquanto Rui Costa saltou do banco e encerrou a contagem.

Na primeira participação em Mundiais, Portugal também ganhou o segundo jogo, ao bater a Bulgária por 3-0, num triunfo que começou a ser 'desenhado' com um autogolo e prosseguiu com o primeiro de nove golos do 'rei' Eusébio. Torres marcou o terceiro.

Ao contrário da primeira participação, na última, Portugal só conseguiu empatar, com o Estados Unidos, apesar de ter marcado logo a abrir, por Nani. Jones e Dempsey deram a volta ao resultado e Silvestre Varela só conseguiu salvar o empate, nos descontos.

Na quinta presença, a formação comandada por Fernando Santos vai ter pela frente Marrocos, seleção com a qual perdeu por 3-1 no terceiro jogo de 1986.

Portugal apresenta-se face aos africanos, em Moscovo, com um ponto, depois do 3-3 com a Espanha, selado com um 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo. Na única vez, antes desta, que começou o Mundial com uma igualdade, em 2010, seguiu-se um 7-0.

