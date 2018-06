O resumo do Portugal-Espanha que faltava... em Lego

O canal de YouTube My Funny Games Builder publicou este fim de semana um vídeo de animação em stop motion com figuras de Lego, uma espécie de resumo do jogo entre a seleção nacional e Espanha, que terminou 3-3.

Dos hinos ao livre direto de Cristiano Ronaldo que deixou todo o mundo boquiaberto, foram reconstituídos todos os golos da partida e os principais lances.

Inclui até a comunicação entre o árbitro e o videoárbitro no golo de Diego Costa, antecedido por uma falta sobre Pepe, e que não foi anulado.

A reconstituição é minuciosa, nada como comparar com as imagens reais:

Os resumos de futebol em Lego têm já alguma tradição e o My Funny Games Buider já resumiu mais alguns jogos do Mundial.