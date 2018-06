Norte-americano Mark Geiger dirige Portugal-Marrocos

No jogo que se vai disputar em Moscovo, Geiger vai ser auxiliado pelo compatriota Frank Anderson e pelo canadiano Joe Fletcher, com o russo Sergey Karasev a ser o quarto árbitro.

Esta será a segunda vez que Geiger vai dirigir a seleção portuguesa, depois de ter estado no triunfo frente à Nova Zelândia (4-0), na fase de grupos da Taça das Confederações de 2017.

Antes, em 2011, Geiger tinha arbitrado a final do Mundial de sub-20, que Portugal perdeu com o Brasil (3-2).Portugal empatou com a Espanha (3-3), na primeira jornada do Grupo B, enquanto Marrocos foi derrotado pelo Irão (1-0), de Carlos Queiroz.

Lusa