Espanha tem futebolistas "muito experientes" que não serão afetados pelo tema Lopetegui

"Não é assunto que nos diga respeito. Os jogadores da seleção espanhola são muito experientes, quase todos já ganharam o campeonato do mundo, campeonato da Europa, Liga dos campeões e os melhores campeonatos da Europa. Estão mais do que habituados a este tipo de situações, já passaram algumas vezes por elas. Não vai afetar a seleção espanhola", garantiu.

Bernardo Silva acredita que Portugal pode chegar à vitória, ainda que o favoritismo esteja do lado espanhol. O internacional português disse ainda, na conferência de imprensa desta manhã, que o anúncio de Lopetegui como novo treinador do Real Madrid não afetará a prestação da equipa espanhola na sua estreia no Mundial.



Na terça-feira, os 'merengues' anunciaram a contratação, por três épocas, do selecionador Julen Lopetegui, que de 2014 a 2016 orientou o FC Porto, sem conquistar qualquer troféu, a três dias da estreia da 'roja' no Mundial, na sexta-feira frente a Portugal, em Sochi.



"Se Fernando Santos estivesse para sair isso sim seria problema nosso. Não sei se é problema. É uma questão da federação e da seleção espanhola, eles é que tem de estar preocupados. Nós só com o nosso trabalho para termos a nossa seleção na máxima força", reforçou.



Apesar da insistência da comunicação social dos rivais ibéricos, o atleta do Manchester City considera que o rival continua "focado no seu objetivo".



"O nosso [foco] não está nestas pequenas coisas, mas no nosso trabalho e fazer o melhor pela nossa seleção", concluiu, garantindo que na comitiva lusa não se falou no tema, nem Cristiano Ronaldo, atleta do Real Madrid.



No Mundial, Portugal joga ainda com Marrocos a 20 de junho em Moscovo e com o Irão de Carlos Queiroz a 25 em Saransk.

Com Lusa