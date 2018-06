Trio sportinguista sereno no terceiro treino da seleção na Rússia

O ato do trio, que se juntou ao também internacional português Rui Patrício, além de Podence e do holandês Bas Dost, dominou o início da conferência de imprensa com João Mário e mereceu a principal curiosidade de todos os órgãos de comunicação social portugueses.

William foi o primeiro dos três a chegar ao relvado, enquanto Bruno Fernandes e Gelson, sempre juntos, foram dos últimos.

Foi notório ainda a proximidade dos futebolistas que já atuaram nos 'leões' nesta sessão de trabalho, casos de Adrien, Cedric e João Moutinho, que se lhes juntaram em boa parte dos exercícios - realizados do lado oposto à bancada dos profissionais da comunicação social.

Maxim Shemetov

Depois de despenderem os primeiros momentos em roda de toques com bola com os seus companheiros, os guarda-redes Rui Patrício, Beto e Anthony Lopes trabalharam novamente à parte, apostando no jogo com os pés.

No período aberto foi possível ainda ver combinações com bola, bem como o aprimorar de passes curtos e longos. Portugal estreia-se na sexta-feira em Sochi frente à Espanha, seguindo-se desafios com Marrocos a 20 de junho em Moscovo e com o Irão de Carlos Queiroz a 25 em Saransk.

Lusa