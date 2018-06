Os polacos estão de volta a um Mundial 12 anos depois da última participação. Os comandados de Adam Nawalka vão querer fazer o que não é feito desde 1986: apurar a Polónia para os oitavos de final de um campeonato do mundo.

O CALENDÁRIO

A Polónia abre as hostes do grupo H diante do Senegal, a 19 de junho. Cinco dias depois, mede forças com a Colômbia e fecha a fase de grupos frente ao Japão, a 28 de junho.

Num grupo pautado pelo equilíbrio, há lógica na ambição polaca de atingir a fase a eliminar.

O HISTÓRICO

O Alemanha'74 e o Espanha'82 marcaram as melhores prestações de sempre da Polónia em campeonatos do mundo, com o pódio a ser atingido em ambas as ocasiões.

A caminho da oitava participação em Mundiais, alcançar os oitavos de final já será suficiente para superar o histórico de presenças dos últimos 32 anos.

A FIGURA - ROBERT LEWANDOWSKI

Aos 29 anos, o ponta de lança do Bayern Munique é talvez o mais letal no panorama futebolístico atual.

Ao serviço da seleção a história conta-se da mesma forma, com 52 golos em 93 internacionalizações. Lewandowski é, por isso, um nome a ter em conta neste Mundial.

Autor: André de Jesus