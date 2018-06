Em estreia absoluta em campeonatos do mundo, o Panamá nada tem a perder no Rússia'2018. Depois de um apuramento dramático, o povo panamiano já só pensa em ver a sua seleção entrar em campo, cantar o hino e brilhar no relvado.

O CALENDÁRIO

A Bélgica vai apadrinhar a estreia do Panamá em Mundiais no dia 18 de junho. Em seguida, os panamianos medem forças com a Inglaterra, a 24 de junho, e quatro dias depois defrontam a Tunísia.

Sem qualquer pressão para obter sucesso, qualquer bom resultado será certamente bem vindo.

Stringer .

O HISTÓRICO

A melhor história que os panamianos têm até agora para contar sobre campeonatos do mundo aconteceu a 10 de outubro de 2017.

Um golo de Roman Torres aos 88 minutos valeu mais que uma vitória. Valeu um apuramento histórico e uma festa noite dentro num país emocionado com tal feito. Venha o Rússia'2018.

Stringer .

A FIGURA - JAIME PENEDO

Aos 36 anos, o guarda-redes do Dínamo Bucareste foi fundamental na campanha de sucesso rumo ao Mundial.

USA Today Sports

Com 132 internacionalizações, esta inesperada presença num campeonato do mundo é um autêntico prémio de carreira, que pode valer ainda muitas dores de cabeça aos avançados das equipas contrárias.

Rebecca Naden

Autor: André de Jesus