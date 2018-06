Recuperar as joias da coroa mais de 50 anos depois

Já lá vão mais de 50 anos desde a única vez em que os ingleses foram felizes num campeonato do mundo. Os craques não são os mesmos que eram no título alcançado em 1966 mas há muito talento a ter em conta do lado inglês.

O CALENDÁRIO

Os ingleses entram em campo no grupo G frente à Tunísia, a 18 de junho. Cinco dias depois defrontam o Panamá e a 28 de junho medem forças com a Bélgica.

Em teoria, apostar no apuramento inglês para os oitavos de final parece ser uma aposta certa. Mas a vitória sobre a Islândia nos oitavos de final do Euro 2016 também parecia ser um dado adquirido...

Carl Recine

O HISTÓRICO

Sessenta e dois anos depois do único título mundial da história britânica, os ingleses preparam-se para jogar um campeonato do mundo pela 15.ª vez.

AI Project

Desde 1966, o melhor que Inglaterra conseguiu fazer foi um 4.º lugar no Itália'90. De lá para cá, nunca mais foram além dos oitavos de final.

AI Project

A FIGURA - HARRY KANE

Parte para a Rússia como uma das principais ameaças para as defesas adversárias. Aos 24 anos, o ponta-de-lança do Tottenham é um dos futebolistas mais letais da atualidade.

Darrin Zammit Lupi

A prová-lo estão os 12 golos que apontou em 23 internacionalizações, que fazem dele uma das maiores esperanças do selecionador Gareth Southgate no que toca ao objetivo principal: chegar ao golo.

Reuters Staff

Autor: André de Jesus