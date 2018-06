Nacho diz-se preparado para Portugal e Cristiano Ronaldo

"O selecionador não me disse nada, mas sabe perfeitamente que pode contar comigo. Estou preparado para este tipo de jogos. Conheço Cristiano e não seria nada mau enfrentá-lo", disse Nacho, na zona mista, após o triunfo face à Tunísia (1-0).

Nacho é uma das opções do ex-treinador do FC Porto Julen Lopetegui para fazer face à ausência, por lesão, de Carvajal, o habitual titular no lado direito da defesa da 'roja'.

Face aos tunisinos, Odriozola foi o titular, com o jogador do Real Madrid a entrar ao intervalo.

"Vamos com sensações positivas. É um bom teste para o que vamos encontrar no Mundial. Mesmo não tendo feito um grande jogo, conseguimos ganhar", disse Nacho.

O jogador do Real Madrid foi claro: "A equipa está com muita confiança, com vontade de que comece o Mundial e cheguem os jogos importantes.

Fizemos uma qualificação espetacular e os particulares de preparação correram-nos bem".

"Hoje, ganhámos e estamos cheios de vontade que chegue o jogo com Portugal", disse Nacho, em alusão ao encontro de estreia da Espanha e da equipa das 'quinas', do Grupo B do Mundial2018, marcado para sexta-feira, em Sochi.

Além de Portugal e Espanha, o Grupo B integra as seleções de Marrocos e do Irão, orientada pelo português Carlos Queiroz.

Lusa