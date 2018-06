Neymar regressou aos treinos após problema no tornozelo

O avançado do Paris Saint-Germain esteve hoje presente no treino do Brasil em Sochi, depois de na terça-feira ter abandonado o conjunto mais cedo devido a problemas no tornozelo direito.

A sessão realizou-se à porta fechada, mas a Confederação brasileira de futebol informou que o jogador "participou normalmente na atividade da equipa".

Neymar também publicou fotografias nas redes sociais enquanto treinava, sendo que numa delas era possível observar o atleta a jogar a bola com o tornozelo direito.

O futebolista apresentou dores logo após o jogo de domingo com a Suíça, no qual foi muitas vezes 'castigado' com faltas dos adversários.

O Brasil empatou no seu jogo de estreia no Mundial2018, 1-1 frente à Suíça, num embate em que o jogador esteve 'apagado' e sem capacidade de influenciar a estratégia da equipa.

O grupo E é liderado pela Sérvia, que venceu a Costa Rica (1-0), seguida por Suíça e Brasil.

Na sexta-feira, o Brasil defronta a Costa Rica, e a Sérvia enfrenta a Suíça, em São Petersburgo e Kaliningrado, respetivamente.

Lusa