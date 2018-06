Brasil vence Áustria no último particular antes da Rússia

Os golos de Gabriel Jesus (36), Neymar (63) e Coutinho (69) construíram uma vitória confortável da equipa de Tite, que dominou durante todo o encontro perante uma 'tímida' Áustria, que pouco criou perigo.

Gabriel Jesus abriu o marcador aos 36, na recarga a um remate de longe de Marcelo, intercetado pela defesa e 'encaminhado' pelo avançado do Manchester City para o fundo das redes, depois de um primeiro tempo em que só a resistência do guarda-redes Lindner impediu que o 'escrete' se adiantasse mais cedo.

No segundo tempo, o Brasil aumentou a pressão e foi criando mais oportunidades, perante uma formação europeia que não soube aproximar-se da baliza de Alisson.

Willian assistiu Neymar para o segundo aos 63, com o 'astro' do Paris Saint-Germain a fintar um defesa antes de marcar, seis minutos antes de Philippe Coutinho fixar o resultado.

No Mundial 2018, o Brasil está integrado no Grupo E, enfrentando Suíça, já no próximo domingo, dia 17, antes de defrontar Costa Rica e Sérvia.

Lusa