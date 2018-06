Os belgas chegam à Rússia com um nível de talento acima da média em quase todas as posições do campo. Dois anos depois da queda surpreendente frente ao País de Gales no Euro 2016, os belgas acreditam que é possível superar o 4.º lugar alcançado no México'86 e quiçá levantar a taça.

O CALENDÁRIO

A Bélgica entra em ação no grupo G frente ao estreante Panamá, a 18 de junho. Cinco dias depois mede forças com a Tunísia e a 28 de junho defronta a seleção inglesa.

Afastando o cenário de uma potencial surpresa do lado tunisino ou panamiano, os belgas deverão lutar com a Inglaterra pela liderança do grupo. O apuramento para os oitavos de final parece quase certo.

Francois Lenoir

O HISTÓRICO

Remonta a 1986 a melhor participação de sempre da Bélgica em campeonatos do mundo. O 4.º lugar alcançado no México não mais foi igualado mas no último Mundial os "diabos vermelhos" atingiram os quartos de final, onde foram travados apenas pela vice-campeã Argentina.

Quatro anos depois, Roberto Martínez tem ao dispor craques como Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Moussa Dembelé, Toby Alderweireld, Yannick Ferreira-Carrasco, etc, etc, etc. Que mais pode um treinador pedir?

Francois Lenoir

A FIGURA - EDEN HAZARD

No meio da constelação, a estrela que se destaca figura na restrita lista dos melhores futebolistas da atualidade.

Francois Lenoir

Hazard é talento puro. Aos 27 anos, está no auge de uma carreira já com um palmarés considerável. Com o interesse do Real Madrid em cima da mesa, as conversações sobre uma eventual renovação com o Chelsea ficam para segundo plano. A garantia foi dada pelo próprio, que só quer estar ao melhor nível na Rússia.

Francois Lenoir

Autor: André de Jesus