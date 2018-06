Avião da seleção da Arábia Saudita incendeia-se durante voo para Rostov

As imagens divulgadas do momento mostram as chamas numa das asas do avião.



A Federação de Futebol da Arábia Saudita recorreu ao Twitter para assegurar que nenhum dos elementos da equipa ficou ferido, esclarecendo ainda que se tratou de um "problema técnico num dos motores do avião".

Na rede social, foram ainda publicadas várias fotografias dos jogadores na chegada a Rostov, com a federação a assegurar que a seleção chegou em segurança.

A Arábia Saudita defronta esta quarta-feira o Uruguai, no segundo jogo das equipas no Campeonato do Mundo de futebol, na Rússia.