Apesar de partir com o estatuto de um dos maiores outsiders deste campeonato do mundo, a Arábia Saudita garantiu, com o apuramento para o Mundial da Rússia, o fim de um jejum de presenças que durava há 12 anos. Sob o leme de um espanhol, os "Falcões Verdes" procuram um lugar ao sol neste Mundial.

O CALENDÁRIO

A equipa saudita vai ter honras de abertura do Mundial, quando defrontar a anfitriã Rússia, a 14 de junho. Joga depois no dia 20 com o Uruguai e cinco dias mais tarde frente ao Egito.

Apesar de ser a seleção com o pior ranking FIFA entre os 32 participantes (ocupa o 70.º lugar), sob o comando técnico do espanhol Juan Antonio Pizzi, que conquistou a Copa América pelo Chile em 2016, a Arábia Saudita espera atingir outro patamar.

O HISTÓRICO

Em quatro presenças em Mundiais, o melhor que os "Falcões Verdes" conseguiram foi chegar aos oitavos de final nos EUA'94.

Nas restantes participações, a Arábia Saudita nunca foi além da fase de grupos mas figura numa lista em que nenhuma seleção quereria estar: sofreu, em 2002, uma das maiores goleadas de sempre da história dos campeonatos do mundo - 8-0, aos pés da Alemanha.

A FIGURA - MOHAMMAD AL-SAHLAWI

Numa seleção repleta de nomes desconhecidos da maioria dos adeptos de futebol, destaca-se um nome: Mohammad Al-Sahlawi.

O ponta de lança de 31 anos, que atua no Al Nassr, do campeonato local, é o principal rosto do ataque saudita. Logrou também a proeza de, com 16 golos, ser um dos melhores marcadores entre todas as zonas de qualificação.

Autor: André de Jesus