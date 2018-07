Deputados com viagens pagas para ver futebol? A polémica também chegou ao Quénia

Segundo a BBC, os deputados assistem a um total de quatro jogos, incluindo a final, numa visita de duas semanas que deverá custar centenas de milhares de euros.

A polémica foi espoletada pelas publicações de vários deputados nas redes sociais:

Em declarações à BBC, o ministro queniano do Desporto garantiu que autorizou as viagens de apenas seis deputados, com o intuito de perceberem melhor como se organiza um evento desta dimensão.

A seleção queniana ocupa o 112.º lugar do ranking FIFA e nunca se qualificou para um campeonato do mundo.

Noor Khamis

Recorde-se que um caso semelhante aconteceu em Portugal, durante o Euro2016, e três deputados foram mesmo constituídos arguidos.