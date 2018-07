FIFA convida crianças presas em gruta na Tailândia a assistirem à final do Mundial

"Se, como espero, reencontrem os seus familiares nos próximos dias e o seu estado de saúde lhes permita viajar, a FIFA ficaria muito feliz em convidá-los a assistir à final do campeonato do mundo", escreveu o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em carta endereçada à federação tailandesa.

O organismo regulador do futebol mundial disse "esperar, sinceramente, que possam estar presentes na final", agendada para 15 de julho, em Moscovo, apesar de as autoridades tailandesas já terem admitido que as operações de resgate poderão prolongar-se por vários meses.

As crianças, membros de uma equipa de futebol, com idades compreendidas entre 11 e 16 anos, e o seu treinador, de 25 anos, estão presos há 13 dias numa gruta no norte da Tailândia, depois de fortes chuvadas terem inundado várias galerias, impossibilitando a saída.



Lusa