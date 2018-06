Será que os Simpsons voltam a acertar? México-Portugal na final do Mundial

Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos, os vencedores do Nobel da Economia e da Química, a atuação de Lady Gaga no Super Bowl e até mesmo a compra da Fox pela Disney. Estas foram algumas das previsões acertadas de Homer Simpson e companhia.

Desta vez, um episódio da famosa série de televisão emitido em 1997 leva os fãs a crer que a final do Mundial 2018 será disputada entre México e Portugal. Isto porque durante o episódio as duas seleções enfrentam-se num jogo para "determinar a melhor equipa de sempre".

Apesar de não fazer referência ao ano, há um pormenor que está a convencer os telespectadores de que este pode mesmo ser o desfecho do Campeonato do Mundo de futebol de 2018. Tudo porque no episódio parece existir uma menção ao escândalo recente dos jogadores da seleção mexicana que estiveram numa festa na companhia de várias mulheres.

Em aberto fica o resultado. Sem revelar o vencedor, México ou Portugal, será que Os Simpsons voltam a acertar?