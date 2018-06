Quando os adeptos ajudam a limpar as bancadas depois do jogo

Mostram dezenas de apoiantes a recolher o lixo para sacos depois do apito final no Arena Mordóvia. O gesto não passou despercebido e tem colhido elogios na imprensa internacional e nas redes sociais.

Ainda assim, não foi a primeira vez que os japoneses ajudaram a limpar as bancadas de um estádio num mundial. Trata-se de uma repetição do que já tinha acontecido no campeonato do mundo de há quatro anos no Brasil depois de uma derrota frente à Costa do Marfim.

A prática também foi adotada este ano pelos adeptos do Senegal.