Fox pede desculpa pelo gesto polémico de Robbie Williams na abertura do Mundial

"Como estava em direto, não sabíamos o que poderia acontecer durante a atuação e pedimos desculpa", disse a estação Fox, citada pela BBC.

Juntamente com o gesto, Robbie Williams alterou a letra da música para "Fiz isto de graça". Esta terá sido a resposta do músico britânico às críticas que tem recebido por ter aceite o convite de participar no evento na Rússia.

Isto acontece depois de Robbie Williams ter apresentado "Party Like a Russian". A música, que pretende fazer um retrato sobre a elite russa, foi extremamente criticada no país em 2016, por apresentar um estereótipo "ofensivo".

Para além de ter sido visto por milhões de pessoas à volta do mundo, o momento invadiu a internet.

A atuação contou com temas como "Let Me Entertain You" e "Feel and Angels", música acompanhada pela soprano russa Aida Garifullina.