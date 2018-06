Quanto valem os jogadores do Mundial da Rússia? Qual é a seleção mais valiosa?

Espanha assume o primeiro lugar no pódio, com a equipa a valer 1.020 milhões de euros. Segundo o site da Tranfermarket, David de Gea, guarda-redes do Manchester United, é o jogador mais valioso do coletivo espanhol.

Em segundo lugar vem a seleção francesa, com um plantel de 1.016 milhões de euros de onde se destacam os jogadores Antoine Griezmann (110 M€) Kylian Mbappe (120 M€).

Do Brasil, que aparece em terceiro na tabela a valer 952 milhões, salientam-se os valores de Neymar, do PSG, - 180 milhões de euros - e de Philippe Coutinho, do Barcelona, - 100 milhões de euros .

Seguem-se a Alemanha, com um plantel de 877 milhões de euros, e a Inglaterra, a valer 874 milhões, sendo que só Harry Kane, do Tottenham, custa 150 M€.

Em sexto lugar aparece a Bélgica, com o coletivo a valer 760,5 milhões. A esta seleção pertencem os jogadores Kevin de Bruyne (Machester City), com um valor de 150 M€, e Eden Hazard (Chelsea), a custar 110 M€.

Já a Argentina apresenta um plantel de 698 milhões de euros, com Lionel Messi (Barcelona) a custar 180 milhões e Paulo Dybala (Juventus) a valer 100 milhões.

Os campeões da Europa surgem em oitavo lugar a valer 486,35 M€. Da seleção portuguesa destaca-se o "melhor do Mundo", Cristiano Ronaldo, que custa 120 milhões de euros.

Um caso curioso é do da seleção do Egito, que ocupa o 17º lugar, com um valor de 196,4 milhões de euros. No entanto, só o jogador Mohamed Salah (Liverpool), vale 150 milhões, sobrando apenas cerca de 46 milhões para o resto do plantel.