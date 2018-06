O que (provavelmente) não sabe sobre o troféu mais cobiçado do futebol mundial

A taça foi batizada com o nome do presidente da FIFA à data do primeiro Mundial de futebol, em 1930: o francês Jules Rimet, que idealizou a taça e exigiu que fosse concebida em ouro.

Confecionado em 1929 por um artesão francês, o troféu foi entregue à seleção uruguaia, a primeira campeã do mundo.

Por determinação de Jules Rimet, a taça de campeão do mundo só seria entregue de forma permanente à primeira seleção que conquistasse o Mundial em três ocasiões. Uma proeza alcançada pela seleção brasileira em 1970, que já havia vencido em 1958 e 1962.

Com o Brasil a 'resgatar' o troféu de forma permanente, foi necessário criar-se uma nova taça. E assim surgiu o Troféu do Campeonato do Mundo FIFA, erguido pela primeira vez no Mundial de 1974 pela seleção alemã.

Anonymous

Feito com ouro 18 quilates, o troféu pesa pouco mais de 6 quilos e tem 36 centímetros. A autoria pertence ao italiano Silvio Gazzaniga, um dos 53 artistas, oriundos de sete países, que submeteram propostas à FIFA com potenciais designs.

Giuseppe Aresu

No troféu são exibidas duas figuras humanas a segurar um globo. A base em verde foi feita com um mineral semi-precioso chamado malaquite.

Porquê o malaquite? Por ser um mineral que se pode encontrar em todos os continentes e por ser verde, a cor dos relvados de futebol.

Paulo Whitaker

Desde que foi criado, o troféu do Mundial de Futebol já foi ganho por seis seleções diferentes, mas nunca de forma consecutiva.

Na base estão inscritos os nomes de todos os vencedores desde o Alemanha'74, na língua de cada país.

Apesar de só poder ser tocado sem luvas por campeões do mundo ou chefes de Estado, já lhe 'puseram as mãos' em duas ocasiões. Dois roubos que aconteceram em 1966 e 1983.

No primeiro roubo, o troféu estava em exibição na Westminster Central Hall, em Londres. Foi roubado em 20 de março e recuperado sete dias depois.

17 anos mais tarde, a taça foi roubada da sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), onde estava exposta desde que a seleção canarinha conquistara o tri, em 1970. Dessa vez, o fim não foi tão feliz e o troféu terá sido derretido. Três anos depois, em 1986, a FIFA acabou por oferecer uma répica à CBF.

Muhammad Hamed

Atualmente, e apesar de o levantar, a seleção vencedora do Mundial não fica com o troféu. Recebe sim o troféu de Vencedor do Mundial FIFA. O original fica exposto de forma permanente no Museu da FIFA, em Zurique.

Antes de cada edição, a taça cumpre uma volta ao mundo e tem sempre como destino final o país organizador. Resta saber quem a vai erguer no próximo dia 15 de julho, em Moscovo.