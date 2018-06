Dos 10-1 da Hungria à Batalha de Nuremberga: números e curiosidades que marcam a história dos Mundiais

SELEÇÕES

MAIS TÍTULOS

O Brasil é o único pentacampeão da história dos Mundiais. Conquistou o troféu em cinco ocasiões (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), mais uma que Itália e Alemanha.

AI Project

MAIS PARTICIPAÇÕES

Também aqui é a seleção canarinha que comanda. É a única que participou em todas as fases finais de campeonatos do mundo, de 1930 a 2018. Um total de 21 presenças, mais duas que a Alemanha e mais três que a Itália.

MAIS JOGOS

Apesar de ter estado em menos dois Mundiais que o Brasil, é a Alemanha que soma mais jogos na principal prova do futebol internacional. 106 encontros, contra 104 da seleção brasileira e 83 da squadra azzurra.

JOGADORES

JOGADOR COM MAIS PARTICIPAÇÕES

São três os jogadores que partilham a liderança neste capítulo, com cinco presenças cada. São eles o mexicano Antonio Carbajal (entre 1950 e 1966), o alemão Lothar Matthäus (entre 1982 e 1998) e o italiano Gianluigi Buffon (entre 1998 e 2014), com a particularidade de que o guarda-redes transalpino poderia isolar-se caso a seleção italiana tivesse logrado o apuramento para o Rússia'2018, algo que não aconteceu.

Ralph Orlowski

AI Project

Max Rossi

Neste Mundial, há um jogador que pode juntar-se a esta lista restrita de veteranos em campeonatos do mundo. Trata-se do mexicano Rafa Márquez, que não falha uma fase final desde 2002.

Edgard Garrido

JOGADOR COM MAIS JOGOS

Aqui, o domínio vai para a seleção germânica, com dois jogadores entre os três que somam mais jogos em todos os campeonatos do mundo. São eles Lothar Matthäus (25) e Miroslav Klose (24). A fechar o pódio, o italiano Paolo Maldini (23).

Ian Waldie

MELHOR MARCADOR DA HISTÓRIA DOS MUNDIAIS

A força alemã também se faz sentir neste particular, com o primeiro e o terceiro lugares da lista de máximos goleadores dos campeonatos do mundo a pertencerem a elementos da Mannschaft: Miroslav Klose (16) e Gerd Müller (14). Pelo meio está o brasileiro Ronaldo (15).

Eddie Keogh

O MAIS NOVO DE SEMPRE

Foi a 17 de junho de 1982, em Espanha, que se bateu um recorde que perdura até aos dias de hoje. Num jogo do Grupo 5, entre a Irlanda do Norte e a Jugoslávia (0-0), o médio ofensivo norte-irlandês Norman Whiteside tornou-se o mais jovem de sempre a jogar num Mundial. Foi lançado para a titularidade com apenas 17 anos, 1 mês e 10 dias.

O MAIS VELHO DE SEMPRE

Se no que à juventude diz respeito o recorde segue imbatível há mais de 35 anos, a marca da veterania, que durava desde 1994 (o saudoso camaronês Roger Milla), quebrou-se no último Mundial, em solo brasileiro. Foi batida pelo guarda-redes colombiano Faryd Mondragón, que entrou em campo com 43 anos e 3 dias. Uma prenda de anos atrasada, portanto.

Dylan Martinez

Este recorde pode voltar a cair já neste Mundial, caso o guarda-redes Essam El-Hadary vá a jogo, aos 45 anos, pela seleção egípcia.

Amr Dalsh

JOGOS

JOGO COM MAIS GOLOS

Este é um daqueles recordes que muito dificilmente voltará a ser batido. Aconteceu a 26 de junho de 1954, num duelo que a Suíça, seleção anfitriã, perdeu com a Áustria por 7-5 (!).

MAIOR GOLEADA

Voltamos ao Espanha'82 para falar sobre outro recorde que muito provavelmente não voltará a cair. Aconteceu a 15 de junho, na fase de grupos, quando um estreante El Salvador foi esmagado pela seleção húngara por expressivos 10-1.

MAIOR MÉDIA DE ESPECTADORES POR JOGO

Os jogos de um campeonato do mundo são tradicionalmente bastante concorridos. Com os estádios quase sempre cheios, o público é parte integrante nesta celebração do futebol internacional.

Neste capítulo, o EUA'94 foi o Mundial que registou a melhor média de assistência: 68.991 espectadores por jogo.

AI Project

JOGO COM MAIOR ASSISTÊNCIA

Na história dos campeonatos do mundo, o jogo que registou mais público foi ironicamente aquele que terá deixado mais pessoas arrependidas de ir ao estádio.

Aconteceu a 16 de julho de 1950, na final de um Mundial que o Brasil organizava. Num Maracanã a rebentar pelas costuras, com 173.850 (!) espectadores nas bancadas e onde houvesse espaço, a canarinha precisava apenas de um empate para selar a conquista do título, dado que nessa altura o Mundial fechava com uma fase de grupos. Mas o Uruguai levou a melhor (2-1) e deixou todo um povo destroçado.

JOGO COM MAIS CARTÕES

Este é um capítulo em que a seleção portuguesa, que nunca levantou a taça, talvez não quisesse figurar. Mas, a par da seleção holandesa, está no topo da lista.

Num jogo que ficou celebrizado como a Batalha de Nuremberga, tais os níveis de violência, Portugal e Holanda defrontavam-se nos oitavos de final do Alemanha'2006.

Jerry Lampen

A equipa das quinas levou a melhor (1-0) mas para a história ficaram os 20 (!) cartões exibidos pelo russo Valentin Ivanov, com duas expulsões para cada lado (Costinha e Deco do lado português), todas por acumulação de amarelos.

Reuters Staff

Para além de ser o jogo com mais cartões da história dos Mundiais, é também aquele em que foram mostrados mais cartões vermelhos (4).